Times: Швеция и Финляндия намерены вступить в НАТО этим летом

Швеция и Финляндия могут вступить в НАТО уже летом. Как передает Арменпресс, об этом в понедельник сообщает газета The Times со ссылкой на источники.

Финляндия, как ожидается, подаст заявление на вступление в Североатлантический альянс в июне, а следом за ней последует Швеция, отмечает издание.

По информации источников, власти Швеции и Финляндии совместно работают над достижением консенсуса внутри своих стран по вопросу вступления в НАТО, однако окончательное решение каждое государство примет самостоятельно.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО стало одной из самых обсуждаемых тем во время встречи министров иностранных дел Североатлантического альянса в Брюсселе, проходившей 6 и 7 апреля.

Как сообщила 7 апреля газета Iltalehti, Финляндия может принять решение относительно подачи заявки на вступление в НАТО в мае. 14 апреля, указало издание, финский кабмин обнародует дополнение к докладу по внешней политике и политике безопасности. Комитеты финского парламента начнут обсуждать его после пасхальных каникул. Газета подчеркивает, что в тексте дополнения не будет прямо высказана позиция государственного руководства Финляндии по вступлению в НАТО.

Глава финского МИД Пекка Хаависто 7 апреля сообщил журналистам, что в случае подачи заявки процесс принятия Финляндии в НАТО может занять от нескольких месяцев до года.

Сейчас в правящей Социал-демократической рабочей партии Швеции идет внутреннее обсуждение возможности членства страны в НАТО. Премьер-министр Магдалена Андерссон заявила, что больше не исключает пересмотра отношения ее страны к политике неприсоединения и вступления в альянс. Ранее она многократно повторяла, что свобода от военных союзов хорошо служит Швеции, но теперь утверждает, что "когда карта политики безопасности будет перекраиваться, нам необходимо провести новый анализ и принимать решения на его основе".