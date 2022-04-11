Сильнейшими чемпионата Армении по плаванию стали Варсеник Манучарян и Артур Барсегян
11:56, 11 Апрель, 2022
На чемпионате Армении по плаванию лучший результат показали два участника Олимпийских игр в Токио.
Как передает «Арменпресс», на первую ступеньку пьедестала почета 5 раз поднимались участники Олимпийских игр в Токио Варсеник Манучарян и Артур Барсегян.
Чемпионские результаты показали и брассисты из Гюмри Ашот Чахоян и Рубен Арутюнян.
124 спортсмена, участвовавшие в чемпионате представляли города Ереван, Гюмри, Ванадзор, Абовян, Эчмиадзин и Масис. Они выступили на 16 соревнованиях среди мужчин и женщин, на дистанциях разных стилей плавания.
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