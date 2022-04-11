Сильнейшими чемпионата Армении по плаванию стали Варсеник Манучарян и Артур Барсегян

На чемпионате Армении по плаванию лучший результат показали два участника Олимпийских игр в Токио.

Как передает «Арменпресс», на первую ступеньку пьедестала почета 5 раз поднимались участники Олимпийских игр в Токио Варсеник Манучарян и Артур Барсегян.

Чемпионские результаты показали и брассисты из Гюмри Ашот Чахоян и Рубен Арутюнян.

124 спортсмена, участвовавшие в чемпионате представляли города Ереван, Гюмри, Ванадзор, Абовян, Эчмиадзин и Масис. Они выступили на 16 соревнованиях среди мужчин и женщин, на дистанциях разных стилей плавания.