434 происшествий, из которых 190 - чрезвычайные: МЧС подводит итого недели

В Национальном центре кризисного управления СС МЧС с 4 по 10 апреля зарегистрировано 434 происшествия, из которых 190 - чрезвычайные: в том числе 116 пожаров, 1 обрушение, 9 попыток самоубийства, 49 дорожно-транспортных происшествий и 148 бытовых вызовов, пострадали 89 человек.

Как сообщили «Арменпресс» в МЧС, за минувшую неделю зарегистрировано случаев 12 смерти, вследствие несчастных случаев.

Зафиксировано 6 случаев отравления.

В связи с климатическими условиями и другими факторами зарегистрировано 37 случаев блокировки транспортных средств. Спасатели оказали помощь 7 660 гражданам и перевезли их в безопасное место.