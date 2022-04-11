434 происшествий, из которых 190 - чрезвычайные: МЧС подводит итого недели
12:52, 11 Апрель, 2022
В Национальном центре кризисного управления СС МЧС с 4 по 10 апреля зарегистрировано 434 происшествия, из которых 190 - чрезвычайные: в том числе 116 пожаров, 1 обрушение, 9 попыток самоубийства, 49 дорожно-транспортных происшествий и 148 бытовых вызовов, пострадали 89 человек.
Как сообщили «Арменпресс» в МЧС, за минувшую неделю зарегистрировано случаев 12 смерти, вследствие несчастных случаев.
Зафиксировано 6 случаев отравления.
В связи с климатическими условиями и другими факторами зарегистрировано 37 случаев блокировки транспортных средств. Спасатели оказали помощь 7 660 гражданам и перевезли их в безопасное место.
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