Транспортный парк Еревана пополнится еще 100 автобусами

Мэрия Еревана намерена закупить еще 100 автобусов. Как передает «Арменпресс», на очередном совещании в мэрии Еревана мэр Грачья Саркисян поручил подготовить тендерный пакет на закупку автобусов.

В рамках реформ транспортной системы столицы будет модернизирован и подвижной состав компании «Электротранспорт». В ближайшее время будет объявлен тендер и на закупку 15 троллейбусов.

В ходе совещания было отмечено, что с 1 мая новыми автобусами марки «Чжун Тонг» будет обслуживаться еще несколько маршрутов. На линии выйдут 54 единицы подвижного состава, которыми на данный момент располагает автобусный парк.

Кроме того, учитывая высокий спрос на 100-драмовые монеты, используемые в городском транспорте, с 11 апреля водители всех новых автобусов и микроавтобусов будут иметь при себе определенное количество монет.

Директор ЗАО «Ереванский автобус» Эльбак Тарпошян отметил, что имеющиеся монеты составляют всего 15% ежедневного оборота, поэтому необходимо, чтобы граждане, до перехода на единую билетную систему, имели при себе монеты в 100 драмов.