В парламенте Франции заявили об угрозе сельскому хозяйству из-за санкций

Французские фермеры допустили сокращение объемов производства из-за дефицита азотных удобрений в следующем году. Как передает Арменпресс, об этом сообщает телеканал RT со ссылкой на заявление депутата Национального собрания Франции Пьера Ватена.

"Европейские производители азотных растворов зависят от газа, стоимость которого достигла рекордных показателей после санкций Евросоюза против России", — пояснил политик.

По его словам, нехватка удобрений может способствовать изменению посева, сокращению объемов производства и снижению качества растений, что приведет к серьезным последствиям для сельского хозяйства в целом.

Западные страны объявили о новых санкциях после начала специальной операции России по демилитаризации и денацификации Украины. Ограничения в основном коснулись банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Стали громче звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов, а многие компании объявили о прекращении деятельности на территории России.

В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобных которой еще не было, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели на рубли. Газпромбанк откроет специальные валютные и рублевые счета для расчетов.

При этом Европа столкнулась с ростом цен на топливо и вызванной им продуктовой инфляцией, что вызвало недовольство граждан некоторых стран.