В Японии заявили, что будут добиваться нормализации отношений с КНДР

Япония и дальше будет добиваться нормализации отношений с Северной Кореей, а также ее отказа от ракетной и ядерной программ, сообщил на пресс-конференции генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно.

"На основании японо-северокорейской Пхеньянской декларации (2002 года – ред.) комплексно решить сложные проблемы японских граждан, насильно удерживаемых в Северной Корее, ядерной и ракетной программ, рассчитаться с несчастьями прошлого и осуществить нормализацию японо-северокорейских отношений", - сказал Мацуно.

При этом он подчеркнул неприемлемость ракетных пусков Северной Кореей, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Ракетные пуски, как проведенный в марте пуск межконтинентальной баллистической ракеты, способствуют еще большей напряженности, а последние действия Северной Кореи угрожают миру и стабильности Японии и мирового сообщества и являются категорически неприемлемыми. Мы вместе с мировым сообществом, и прежде всего с Соединенными штатами Америки, будем добиваться полной денуклеаризации Северной Кореи", - отметил Мацуно.

В понедельник отмечается 10 лет с момента, когда Ким Чен Ын занял пост первого секретаря Трудовой партии Кореи.

За 10 лет своего пребывания у власти он провел более 100 ракетных пусков, включая межконтинентальные, и 4 ядерных испытания. Для сравнения – его отец Ким Чен Ир за 17 лет правления провел 16 ракетных пусков и 2 ядерных испытания.