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Министр обороны Республики Армения провел совещание 

Министр обороны Республики Армения провел совещание 

11 апреля под руководством министра обороны РА Сурена Папикяна было проведено совещание, на котором присутствовал руководящий состав МО, ВС и Генштаба ВС.

Как сообщили «Арменпресс» в Министерстве обороны, были представлены доклады о работе, проделанной по всем направлениям в течение зимы, также намечены предстоящие программы.

По итогам совещания министр обороны Сурен Папикян дал руководителям ответственных подразделений поручения об устранении в сжатые сроки всех зафиксированных проблем.


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