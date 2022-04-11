Министр обороны Республики Армения провел совещание 

11 апреля под руководством министра обороны РА Сурена Папикяна было проведено совещание, на котором присутствовал руководящий состав МО, ВС и Генштаба ВС.

Как сообщили «Арменпресс» в Министерстве обороны, были представлены доклады о работе, проделанной по всем направлениям в течение зимы, также намечены предстоящие программы.

По итогам совещания министр обороны Сурен Папикян дал руководителям ответственных подразделений поручения об устранении в сжатые сроки всех зафиксированных проблем.