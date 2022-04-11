Арарат Мирзоян принял сопредседателя Минской группы ОБСЕ от Франции Бриса Рокфея
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян принял сопредседателя Минской группы ОБСЕ от Франции Бриса Рокфея.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщил пресс-секретарь МИД РА Ваан Унанян. Унанян также сообщил, что подробности встречи он представит позже.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 8 апреля заявил, что США и Франция не готовы продолжать контакты с Россией в формате Минской группы ОБСЕ. «Что касается дальнейшей деятельности сопредседателей Минской группы ОБСЕ, я не знаю, какова будет дальнейшая судьба, потому что, наши так называемые франко-американские партнеры по этой группе в рамках русофобских проявлений, отменили все, что связано с Российской Федерацией. Они отменили и формат Минской группы ОБСЕ, заявив, что не готовы общаться с нами в этом формате. Это их право, если они готовы пожертвовать интересами урегулирования вопроса Карабаха и Южного Кавказа в целом. Если они готовы, в данном случае, пожертвовать интересами армянской стороны, это их выбор», - сказал Сергей Лавров.
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