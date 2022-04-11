Глава МИД Чехии поддержал желание Украины, Молдавии и Грузии вступить в ЕС

Чехия поддерживает стремление Украины, Молдавии и Грузии стать членами Европейского союза, будет помогать этим странам. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил перед началом заседания глав МИД ЕС министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.

"Чехия поддерживает стремление Украины, Молдавии и Грузии к членству в ЕС. Для меня, для Чехии - мы хотим их поддерживать как можно больше в этом стремлении", - сказал он.

Находившаяся с визитом в Киеве глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен передала Владимиру Зеленскому опросник в рамках процесса присоединения Украины к Евросоюзу. Ожидается, что в понедельник аналогичные опросники получат Молдавия и Грузия, которые ранее также подали заявки на членство в союзе.

Зеленский подписал заявку на вступление в Евросоюз 28 февраля. На следующий день Европарламент поддержал резолюцию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата. Молдавия и Грузия направили аналогичные заявки 3 марта.