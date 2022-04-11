Встреча Мирзоян-Рокфо: подчеркнута роль сопредседательства МГ ОБСЕ в урегулировании нагорно-карабахского конфликта

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян принял сопредседателя Минской группы ОБСЕ от Франции Бриса Рокфо.

Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве иностранных дел Армении.

Была подчеркнута роль сопредседательства Минской группы ОБСЕ в процессе урегулирования нагорно-карабахского конфликта в рамках его мандата.

На встрече обсуждалась ситуация, сложившаяся в результате вторжения азербайджанских вооруженных сил в Нагорный Карабах, в зону ответственности миротворческого контингента РФ -село Парух и в близлежащие районы. Министр иностранных дел Армении представил гуманитарные проблемы, намеренно создаваемые Азербайджаном для армянства Республики Арцах, и действия, направленные на этнические чистки Нагорного Карабаха. Была подчеркнута необходимость возвращения азербайджанских вооруженных подразделений на исходные позиции от 23 марта.

Арарат Мирзоян представил позицию Армении относительно начала переговоров с Азербайджаном по мирному соглашению, подчеркнув в этом контексте посредническую роль сопредседателей Минской группы ОБСЕ и стран-сопредседателей.