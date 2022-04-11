МИД Китая не располагает информацией о разговоре Си Цзиньпина и Зеленского

В настоящее время у МИД КНР нет информации о возможном готовящемся разговоре председателя КНР Си Цзиньпина и Владимира Зеленского. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

"Что касается вашего вопроса, если у нас будет дополнительная информация, мы своевременно опубликуем ее, но в настоящее время у меня такой информации нет", - сказал дипломат, отвечая на вопрос о возможном готовящемся разговоре лидеров двух стран.

Чжао Лицзянь подчеркнул, что Китай всегда считал, что украинский кризис может быть разрешен только путем диалога и переговоров. Китай поддерживает все усилия, которые способствуют деэскалации ситуации и политическому урегулированию, добавил он.

На прошлой неделе министр иностранных дел КНР Ван И провел телефонный разговор с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.