Ваграм Думанян принял программиста Геннадия Короткевича

Региональный финал Международного командного соревнования по программированию «Северная Евразия» ICPC пройдет 12 апреля в Ереванском государственном университете. Как сообщили «Арменпресс» в Министерстве образования, науки, культуры и спорта РА, старейшее, крупнейшее и престижнейшее соревнование в мире программирования проведут в Ереване петербуржцы Геннадий Короткечич и Дмитрий Филипов.

Накануне соревнований министр образования и науки Ваграм Думанян, который с 2001 года является региональным директором Международной командной олимпиады ICPC от Армении, принял Геннадия Короткевича, тренера команды ЕГУ, представителя CodeSignal (CodeSignal) Альберта Саакяна. Приветствуя гостей, министр выразил уверенность, что, присутствие сильнейшего программиста мира Геннадия Короткевича откроет участникам соревнований путь к будущему чемпионству.

Геннадий Короткевчич впервые принял участие в Международной олимпиаде по информатике (IOI) в возрасте 11 лет и завоевал серебряную медаль. Он является рекордсменом Международной школьной олимпиады (IOI) (6 золотых и 1 серебряная медаль). Он трижды абсолютный победитель, двукратный чемпион ICPC (в третий раз к участию не допускаются). В 2014-2021 гг. Геннадий Короткевич подряд побеждал в Google Code Jam, 4 раза в Facebook Hacker Cup, 6 раз в соревнованиях TopCoder Open. На данный момент он имеет самый высокий рейтинг в Codeforces. Геннадий Короткевчич учился в Университете ИТМО в Санкт-Петербурге, в 2019 году получил степень кандидата наук в этом же университете.

Ваграм Думанян подчеркнул, что необходимо сделать все возможное для популяризации движения олимпийского программирования, передать его будущим поколениям. Он выразил удовлетворение тем, что помимо трех основных команд, традиционно участвующих в конкурсе (ЕГУ, Армяно-Российский университет, Американский университет Армении), в этом году в конкурсе принимают участие и другие армянские вузы.

Геннадий Короткевич, в свою очередь, представил состояние движения олимпийского программирования и предпосылки его развития. Он отметил, что есть большой интерес у студентов из вузов и России и других стран, и он «надеется, что препятствия, вызванные пандемией, которые сократили прямые контакты между командами, ушли в прошлое».

Ваграм Думанян поинтересовался у Геннадия Короткевича, Альберта Саакяна о подготовке к соревнованиям, готовности команд и других текущих вопросах. Министр выразил готовность поддержать проведение конкурса на должном уровне, подчеркнув, что в настоящее время в Армении созданы интеллектуальные, научно-деловые предпосылки для успешной деятельности в сфере информационных технологий.

Международное командное соревнование ICPC по программированию пройдет одновременно в 5 городах: Ереване, Санкт-Петербурге, Барнауле, Алматы и Минске. В нем примут участие 111 стран, распределенных по регионам. Организаторами ереванского конкурса являются Ереванский государственный университет и компания «CodeSignal».