Импорт шоколадных изделий марки «Киндер» временно запрещен

Инспекция по безопасности пищевых продуктов Республики Армения, изучив информацию о том, что в ряде европейских стран зарегистрированы десятки случаев заражения сальмонеллезом в результате употребления шоколада, в частности шоколадных яиц «Киндер», начала контрольные мероприятия в отношении этой продукции.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ведомства, в двух организациях, импортирующих указанную марку: ЗАО «Слав Групп» (импортирует из России) и ООО «САС Групп» (импорт из Германии) проводится государственный контроль - инспекция, в рамках в рамках которого будут отобраны образцы из имеющихся в компаниях партий и переданы на лабораторное исследование.

Также издан приказ о временном запрете на ввоз импортируемого из Германии шоколада марки «Киндер» и шоколадных изделий.

Результаты лабораторных испытаний будут опубликованы.