Канада вводит санкции против еще 33 оборонных предприятий РФ

Власти Канады решили ввести санкции еще против 33 российских предприятий оборонного сектора. Как передает Арменпресс, об этом говорится в заявлении на сайте правительства страны в понедельник.

В частности, под новые канадские санкции попали Московский физико-технический институт (МФТИ), ПАО "Звезда", судостроительный завод "Вымпел", НПП "Исток".

Канада продолжит следить за развитием событий и координировать действия с международными партнерами, указывается в заявлении.

Канада 11 марта также ввела санкции против пяти россиян и 32 структур, связанных, в частности, с оборонным комплексом РФ, а также 15 марта – против 15 официальных лиц РФ, в том числе против вице-премьера Дмитрия Григоренко, главы Минэкономразвития Максима Решетникова, представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова.

В конце марта премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о введении дополнительных мер против РФ в связи с ситуацией вокруг Украины – в частности, под новые санкции подпали 160 членов Совета Федерации.

6 апреля МИД Канады объявил о расширении санкций против РФ за счет включения в санкционный список ряда российских представителей.