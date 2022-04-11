Увеличивается число конгрессменов, поддерживающих законопроект о преподавании темы Геноцида армян

Увеличивается число конгрессменов, поддерживающих двухпартийный законопроект Конгресса США о преподавании темы Геноцида армян. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на страницу Армянского национального комитета Америки (ANCA) в Facebook, что конгрессмены США Барбара Ли, Джеймс Макговерн, Джеки Спейер и Джимми Гомес выразили свою поддержку законопроекту.

Двухпартийный законопроект о преподавании темы Геноцида армян был внесен в Конгресс конгрессменами США Кэролин Малони и Гусом Билиракисом. Цель законопроекта – выделить Библиотеке Конгресса в течение следующих пяти лет 10 миллионов долларов на реализацию образовательных программ по истории, урокам, обстоятельствам и текущим проявлениям Геноцида армян.

В частности, образовательные программы должны касаться преднамеренных и организованных государством массовых убийств, депортаций и культурного уничтожения армян, греков, ассирийцев, сирийцев, халдеев, арамеев, марионитов и других христианских меньшинств на территории Османской империи в 1915-1923 гг.

Армянский национальный комитет Америки в настоящее время усердно работает над тем, чтобы как можно больше конгрессменов поддержало законопроект.