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Секретарь Совбеза Армении принял французского сопредседателя Минской группы ОБСЕ

Секретарь Совбеза Армении принял французского сопредседателя Минской группы ОБСЕ

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян 11 апреля принял французского сопредседателя Минской группы ОБСЕ Бриса Рокфея.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Совета безопасности, приветствуя визит сопредседателя в Ереван, Григорян подчеркнул необходимость всеобъемлющего и прочного урегулирования нагорно-карабахского конфликта под эгидой сопредседательства Минской группы ОБСЕ. В этом контексте сопредседатель Рокфей подчеркнул заинтересованность Франции в сохранении формата Минской группы ОБСЕ и урегулировании нагорно-карабахского конфликта.

В ходе встречи собеседники обменялись мнениями по региональным вопросам, а также проблемам безопасности между Арменией и Азербайджаном.


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