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Азиатские индексы - 11-04-22

Азиатские индексы - 11-04-22

ТОКИО, 11 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 11 апреля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.61% и составил 26821.52 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.38% и составил 1889.64 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 2.61% и составил 3167.13 пункта, а HANG SENG снизился на 3.03% и составил 21208.30 пункта.


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