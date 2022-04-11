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Макрон заявил, что хочет переубедить сограждан, голосовавших за Ле Пен

Макрон заявил, что хочет переубедить сограждан, голосовавших за Ле Пен

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что хочет переубедить сограждан, голосовавших за лидера крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен в первом туре президентских выборов.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, первый тур голосования прошел в воскресенье. Согласно окончательным данным МВД Франции, Макрон набрал 27,84% голосов Ле Пен - 23,15%. Второй тур состоится 24 апреля.

"Я хочу убедить наших соотечественников, которые голосовали за "Национальный фронт" и воздержались от того, чтобы меня поддержать", - сказал действующий президент Франции, который находится в понедельник в коммуне Данен на севере Франции.

Он также сообщил, что планирует в ближайшие дни поговорить со всеми кандидатами. При этом Макрон пояснил, что это будут не переговоры.


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