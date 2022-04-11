Глава МИД ФРГ заявила, что Евросоюз активизирует поставки оружия Украине

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Европейский союз (ЕС) активизирует поставки оружия на Украину, передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС.

"Вместе мы дали понять, что мы более чем знаем, что в эти моменты свободу, независимость, а также безопасность украинцев и Украины можно защитить только с помощью оружия. Поэтому мы как Европейский союз, вместе как друзья Украины активизируем поставки оружия [Киеву] в будущем", - заявила Бербок в понедельник по итогам встречи глав МИД стран ЕС в Люксембурге.