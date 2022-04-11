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Главы МИД Армении и Азербайджана провели телефонный разговор

Главы МИД Армении и Азербайджана провели телефонный разговор

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 11 апреля провел телефонный разговор с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, министры обменялись мнениями относительно формирования комиссии по делимитации и пограничной безопасности, подготовки мирных переговоров и гуманитарных вопросов.


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