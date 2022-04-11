Время в Ереване: 11:07:36,   12 Апрель

Число погибших при взрыве газа в подмосковном Ступино возросло до шести

Число погибших при взрыве газа в подмосковном Ступино возросло до шести

Шесть человек, в том числе трое детей, погибли, по уточненным данным, при взрыве газа в жилом доме в подмосковном Ступино. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

"Погибли шесть человек, из них три ребенка", - сказал собеседник агентства.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]