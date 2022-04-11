Число погибших при взрыве газа в подмосковном Ступино возросло до шести
Шесть человек, в том числе трое детей, погибли, по уточненным данным, при взрыве газа в жилом доме в подмосковном Ступино. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.
"Погибли шесть человек, из них три ребенка", - сказал собеседник агентства.
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