Глава МИД ФРГ выступила за расширение Евросоюза

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила о необходимости начать переговоры вступлении в Евросоюз Албании и Северной Македонии уже в первой половине текущего года, передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости.

"Нашей задачей является теперь, в первом полугодии, наконец, начать переговоры по вхождению (в ЕС) для Албании и Северной Македонии. Это давно назревший шаг", - заявила Бербок журналистам после встречи министров иностранных дел ЕС в Люксембурге.

По ее словам, "в нынешней ситуации это является центральной задачей".