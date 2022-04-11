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Премьер Индии заявил, что предложил Путину провести прямые переговоры с Зеленским

Премьер Индии заявил, что предложил Путину провести прямые переговоры с Зеленским

Премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил, что предложил президенту России Владимиру Путину провести прямые переговоры с лидером Украины Владимиром Зеленским.

"Я несколько раз говорил по телефону с президентами и Украины, и России. Я не только обратился к ним с призывом о мире, но и предложил президенту Путину провести прямые переговоры с украинским президентом", - как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, сказал в понедельник Моди на онлайн-встрече с лидером США Джозефом Байденом.

Премьер Индии также отметил, что Индия потребовала беспристрастного разбирательства событий в украинском городе Буча. "Надеемся, что благодаря переговорам Россия и Украина выйдут на путь к миру", - добавил глава индийского правительства.

Моди также напомнил, что индийская сторона направила лекарства и другие медицинские материалы на Украину и в соседние страны. "По просьбе Украины мы отправим очередную партию лекарств в ближайшее время", - указал премьер-министр Индии.


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