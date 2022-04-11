Папа Римский подтвердил участие в Съезде мировых религиозных лидеров в Казахстане

Папа Римский Франциск подтвердил свое участие в Съезде лидеров мировых и традиционных религий, который пройдет в сентябре нынешнего года в казахстанской столице. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в понедельник пресс-служба президента республики Касым-Жомарта Токаева по итогам его переговоров с главой Римско-католической церкви в режиме видеоконференции.

"В ходе встречи обсуждались перспективы укрепления сотрудничества между Казахстаном и Ватиканом, а также вопросы продвижения межконфессионального согласия и межрелигиозного диалога. Особое внимание было уделено повестке предстоящего VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий, который состоится в сентябре текущего года в казахстанской столице. Касым-Жомарт Токаев отметил, что данное мероприятие имеет большую значимость для Казахстана", - говорится в сообщении.

Согласно информации пресс-службы, Папа Римский выразил признательность главе государства за возможность встречи и подтвердил свой официальный визит в Казахстан, а также участие в съезде. "Я с нетерпением жду этого знаменательного события с точки зрения продвижения межрелигиозного диалога, единства и сближения государств, что крайне важно в наши дни", - заявил Франциск.

Кроме того, понтифик подчеркнул исключительную значимость достижения единства и согласия в мире в условиях сложной геополитической ситуации. "Мы видим, насколько разнообразна и едина ваша страна. Это основа стабильности. Мы рады, что в Казахстане понимают это. Вы можете рассчитывать на мою поддержку, я ценю Ваши усилия", - отметил Папа Римский.

В завершение беседы Токаев подтвердил твердую приверженность республики дальнейшему развитию сотрудничества со Святым Престолом в сфере духовного согласия и взаимоуважения.

VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий пройдет в Нур-Султане 14-15 сентября. VI Съезд лидеров мировых и традиционных религий на тему "Религиозные лидеры за безопасный мир" состоялся в столице Казахстана 10-11 октября 2018 года. В его работе участвовали более 80 делегаций из 45 стран.