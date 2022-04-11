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Президент получил предложение премьер-министра Пашиняна о назначении Армена Памбухчяна главой МЧС

Президент получил предложение премьер-министра Пашиняна о назначении Армена Памбухчяна главой МЧС

Президент Ваагн Хачатурян получил предложение премьер-министра Никола Пашиняна о назначении Армена Памбухчяна министром по чрезвычайным ситуациям Республики Армения. Об этом сообщила Арменпресс исполняющая обязанности начальника отдела по связям с общественностью аппарата президента Тагуи Ованнисян.

Решением премьер-министра Никола Пашиняна Армен Памбухчян освобожден от должности первого заместителя министра по чрезвычайным ситуациям.

1 апреля президент Армении Ваагн Хачатурян подписал указ об освобождении Андраника Пилояна от должности министра по чрезвычайным ситуациям. Пилоян занимает пост министра по чрезвычайным ситуациям с ноября 2020 года.

По данным Антикоррупционного комитета, в рамках расследуемого комиссией уголовного дела были зарегистрированы многочисленные случаи предполагаемых преступлений, в которых участвовали экс-министр по чрезвычайным ситуациям Андраник Пилоян, его советник, а также более 10 сотрудников МЧС, включая руководителей различных подразделений.

В частности, в рамках предварительного следствия было установлено, что министр по чрезвычайным ситуациям А. Пилоян с помощью своего советника  в 2022 г. получил крупную взятку.

Экс-министру по чрезвычайным ситуациям А. Пилояну предъявлено обвинение по статье п. 3 ч. 3 ст. 311(3 эпизода) Уголовного кодекса Армении.


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