Указом президента РА Армен Памбухчян назначен министром по чрезвычайным ситуациям Республики Армения.

«Принимая за основу предложение Премьер-министра, согласно ст. 131 Конституции, а также ч. 1 ст. 5 Закона «О структуре и деятельности правительства», назначить Армена Памбухчяна министром по чрезвычайным ситуациям», - говорится в указе президента.

Решением премьер-министра Никола Пашиняна Армен Памбухчян ранее был освобожден с должности первого заместителя министра по чрезвычайным ситуациям.

1 апреля президент Армении Ваагн Хачатурян подписал указ об освобождении Андраника Пилояна с должности министра по чрезвычайным ситуациям.