Европейские индексы - 11-04-22

МОСКВА, 12 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 11 апреля:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.64% и составил 14192.78 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.12% и составил 6555.81 пункта, британский FTSE снизился на 0.67% и составил 7618.31 пункта, а российский RTSI снизился на 5.83% и составил 1017.05 пункта.