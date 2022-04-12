В Бейруте проведут марш требований: армянская община Ливана 24 апреля проведет помятные мероприятия

В Ливане, несмотря на трудности и сложную ситуацию, вызванную экономическим кризисом, армянская община 24 апреля, в День памяти жертв Геноцида армян, проведет марш требований. В беседе с «Арменпресс» главный редактор ливанской газеты «Аздак» Шаан Гантаарян сообщил, что составлена программа мероприятий, посвященных памяти Геноцида армян. Марш организован тремя армянскими партиями.

Большой марш пройдет ранним утром 24 апреля. Шествие начнется из района Бурдж-Хаммуд к Антилиасу, Католикосату Великого Дома Киликии.

«Это марш с требованиями защиты прав человека, посвященный памяти жертв Геноцида армян. За маршем последует литургия в Католикосате, где ожидается выступление Его Святейшества Арама I. Напомню, что мероприятие запланировано и на 23 апреля. Молодежные и студенческие объединения общины соберутся возле часовни жертв Геноцида армян в Антилиасе. Будут выступления и художественная программа», - рассказал Шаан Гантаарян.

24 апреля ливанские армяне помянут жертв Геноцида армян, коснутся политики отрицания Турции, выдвинут требования, и также поднимут вопрос агрессии Азербайджана против армян Арцаха.

«Несомненно, Арцах будет в центре выступлений. Сегодня мы наблюдаем политику этнических чисток в отношении проживающих в Арцахе армян и посягательств на границы. Офисы Ай Дата активно работают над тем, чтобы поднять вопрос этнических чисток перед международными организациями. Сегодня Арцах сталкнулся с серьезной проблемой безопасности», - отметил Шаан Гантаарян.

24 апреля исполняется 107 лет со дня первого геноцида ХХ века, организованного Османской империей, - Геноцида армян. Накануне Первой мировой войны в Османской империи проживало более 2 миллионов армян. Жертвами турецкой резни в 1915-1923 годах стали около 1,5 миллиона армян, остальные были либо насильственно обращены в ислам, либо нашли убежище в разных странах мира. Факт совершения османским правительством Геноцида армян был обоснован, признан и подтвержден свидетельствами очевидцев, законами, постановлениями, решениями многих государств и международных организаций.

Анна Гзирян