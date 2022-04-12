По состоянию на 8 апреля в Миграционную службу Армении для получения статуса беженца обратились 90 граждан Украины. В ответ на запрос «Арменпресс» Миграционная служба Армении сообщила, что более половины заявителей - армяне.

Заявление иностранца рассматривается на основании собеседования, проводимого Миграционной службой Армении. В случае предоставления статуса беженца лицу выдается обычный проездной документ. Лицо, получившее статус беженца в соответствии с этим документом, имеет права и обязанности, почти приравненные к правам и обязанностям гражданина РА. В Интеграционном центре Миграционной службы те, кто получил статус беженца на год, а иногда и на большее время, имеют возможность бесплатного проживания.

По данным Миграционной службы Армении, по состоянию на 8 апреля 90 граждан ЕАЭС обратились в workpermit.am с просьбой легально работать в Армении. Большинство заявителей - россияне.

Анна Гзирян