В Национальном собрании началось очередное четырехдневное заседание. Как сообщает «Арменпресс», в повестке дня заседания 25 вопросов. Парламент обсудит проект Конституционного закона О внесении дополнения в Конституционный закон «Регламент НС», в случае принятия которого будет урегулирован вопрос избрания заместителя председателя постоянной комиссии НС и обеспечен нормальный ход работы постоянной комиссии, о внесении дополнений в Кодекс административного судопроизводства Республики Армения, О внесении дополнений в Закон Республики Армения «О банковской тайне», О внесении дополнений в закон О страховании и страховой деятельности, проекты о внесении дополнений в Закон Республики Армения О рынке ценных бумаг и о внесении дополнения в Налоговый кодекс Республики Армения, которыми будет обеспечено получение Арменией статуса страны, соответствующей налоговым вопросам, в рамках Глобального форума.

На обсуждение депутатов будет представлен проект О внесении дополнений и изменений в Налоговый кодекс Республики Армения, целью которого является установление письменной процедуры рассмотрения заявлений-жалоб, представляемых в Апелляционную комиссию налогового и таможенного органа, и тем самым будет обеспечено осуществление данного административного производства в кратчайшие сроки без усложнения, а также внесение изменений и дополнения в Закон Республики Армения «О военной службе и статусе военнослужащего», проекты законов О внесении изменений в Закон Республики Армения «Об интернет-играх с выигрышем и в казино» и О внесении изменений в Закон Республики Армения «О лотереях».

В числе других проектов премьер-министр Армении Никол Пашинян представит программу правительства Республики Армения на 2021-2026 гг., ход и результаты исполнения программы 2021 года. Председатель Центральной избирательной комиссии РА Тигран Мукучян представит отчет деятельности Центральной избирательной комиссии в 2020-2021 годах, председатель Комиссии по телевидению и радио Тигран Акопян представит годовое сообщение о деятельности Комиссии по телевидению и радио в 2021 году.

В ходе четырехдневного заседания Парламент также выберет члена Комиссии по регулированию общественных услуг Республики Армения и 3 членов Комиссии по защите конкуренции.