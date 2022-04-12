Занятия в учебных заведениях продлятся до 3 июня

В учебных планах основных общеобразовательных и специальных государственных учебных заведений на 2021-2022 и 2022-2023 учебные годы, утвержденных приказом министра образования, науки, культуры и спорта РА, определяется и день окончания учебного года.

Как сообщили «Арменпресс» в Министерстве ОНКС, с учетом того, что осенние каникулы были продлены на неделю, с внесением изменений в учебный план 2021-2022 учебный год закончится 3 июня 2022 года в случае 5-дневной рабочей недели, 6 июня в случае 6-дневной рабочей недели.

Таким образом, в течение учебного года будет обеспечено не менее 30 учебных недель для 1-х классов, 32 - для 2-х и 34 - для 3-12 классов.