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Пентагон: США и Индия запустят "оборонный обмен" в космической сфере

Пентагон: США и Индия запустят "оборонный обмен" в космической сфере

США и Индия к концу года запустят "оборонный обмен" в космической сфере между военными ведомствами, как передает Арменпресс, об этом заявил шеф Пентагона Ллойд Остин.

"Мы привержены запуску к концу этого года нового оборонного обмена между нашим космическим командованием и индийским оборонным космическим агентством", — сказал Остин на пресс-конференции по итогам американо-индийских переговоров в формате "2+2".

Он добавил, что растет кооперация стран и в киберсфере.


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