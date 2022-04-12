США и Индия к концу года запустят "оборонный обмен" в космической сфере между военными ведомствами, как передает Арменпресс, об этом заявил шеф Пентагона Ллойд Остин.

"Мы привержены запуску к концу этого года нового оборонного обмена между нашим космическим командованием и индийским оборонным космическим агентством", — сказал Остин на пресс-конференции по итогам американо-индийских переговоров в формате "2+2".

Он добавил, что растет кооперация стран и в киберсфере.