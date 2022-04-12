СМИ: протестующие в Афганистане подожгли здание консульства Ирана

Протестующие против плохого отношения к гражданам Афганистана в Иране подожгли двери здания иранского консульства в афганском городе Герат, демонстрации также прошли и в других городах, как передает Арменпресс, об этом сообщают местные СМИ.

Отмечается, что местные службы безопасности сообщили о задержании нескольких демонстрантов.

Акции протеста также прошли в столице страны Кабуле и городе Хост.

Протестующие у иранского посольства в Кабуле призывали Иран прекратить принудительную депортацию афганцев, а также насилие в отношении афганских граждан в Иране, сообщает телеканал Tolo News. Они выразили недовольство появившимися в соцсетях видео с якобы издевательствами над афганцами в Иране.

Однако, как отмечает телеканал, посольство Ирана назвало эти видео попыткой ряда лиц ухудшить отношения между Кабулом и Тегераном, а также народами двух стран.