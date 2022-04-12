12-13 апреля поступление природного газа в Армению временно будет прекращено

Для проведения восстановительных работ на магистральном газопроводе Красный Мост-Севкар-Берд с 10:00 12 апреля до 19:00 13 апреля поступление природного газа в Армению временно будет прекращено. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает ЗАО «Газпром Армения».

В указанный период газоснабжение потребителей республики будет осуществляться без ограничений за счет природного газа, хранящегося на станции подземного хранения газа г. Абовяна.