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12-13 апреля поступление природного газа в Армению временно будет прекращено

12-13 апреля поступление природного газа в Армению временно будет прекращено

Для проведения восстановительных работ на магистральном газопроводе Красный Мост-Севкар-Берд с 10:00 12 апреля до 19:00 13 апреля поступление природного газа в Армению временно будет прекращено. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает ЗАО «Газпром Армения».

В указанный период газоснабжение потребителей республики будет осуществляться без ограничений за счет природного газа, хранящегося на станции подземного хранения газа г. Абовяна.


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