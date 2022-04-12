Началась регистрация беженцев из Азербайджана, проживающих в регионах во временных домах

10 марта 2022 года правительство Республики Армения приняло Постановление № 283-Н по реализации жилищной программы для семей, перемещенных из Азербайджана в 1988-1992 годах, проживающих во временных домах в регионах Республики Армения.

Как сообщили «Арменпресс» в Миграционной службе РА, согласно исследованиям, проведенным в 2013 году, бенефициарами программы в регионах являются 254 семьи. В настоящее время идет процесс их переучета. В феврале представители Миграционной службы и областных администраций посетили семьи беженцев, зарегистрированных во временных домах в Армавирской и Арагацотнской областях. В Араратской области перерасчет проводится с марта, в Котайке - с апреля.

Семьи потенциальных бенефициаров есть во всех регионах Армении, в основном в Арарате, Котайке и в Армавире. После перерасчета последует этап уведомления бенефициаров о программе. После получения уведомления бенефициар должен в течение месяца представить в Миграционную службу необходимые документы и заявление. Межведомственная комиссия рассмотрит поступившие заявления. В случае положительного заключения сертификат о покупке квартиры будет действителен в течение одного года. На реализацию четвертого этапа выделено 1,4 млрд драмов.

Отмечается, что в рамках программы в Ереване зарегистрировано 453 потенциальных бенефициара, которые были уведомлены об участии в программе. Уже подано 362 заявки на участие в программе, в результате обсуждений 270 семей получили сертификаты на приобретение квартир. В результате реализации программы только в Ереване фактически было предоставлено 3,7 миллиарда. 187 семей купили квартиры. Процесс покупки квартир продолжается.