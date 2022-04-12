Саркози заявил, что будет голосовать за Макрона во втором туре выборов

Экс-президент Франции Николя Саркози заявил, что будет голосовать за действующего французского лидера Эммануэля Макрона во втором туре президентских выборов, передает Арменпресс.

"Я буду голосовать за Эммануэля Макрона, потому что считаю, что у него есть необходимый опыт перед лицом серьезного международного кризиса - сложного как никогда", - написал Саркози на своей странице в Twitter.

Первый тур президентских выборов во Франции прошел 10 апреля. Согласно окончательным данным МВД Франции, Макрон набрал 27,84% голосов, лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен - 23,15%. Второй тур состоится 24 апреля.