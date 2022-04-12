Время в Ереване: 11:07:36,   13 Апрель

Инфляция в ФРГ в марте достигла уровня 7,3%

Инфляция в ФРГ в марте достигла уровня 7,3%

 Инфляция в Германии в марте составила 7,3%, что стало самым высоким показателем с момента объединения страны в 1990 году. Как передает Арменпресс, об этом во вторник сообщило Федеральное статистическое ведомство.

По его информации, потребительские цены в марте выросли на 7,3% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года. В последний раз инфляция достигала подобного уровня осенью 1981 года, когда цены на нефть резко увеличились из-за последствий Ирано-иракской войны.

В феврале инфляция в ФРГ составила 5,1%, в январе - 4,9%. По сравнению с февралем потребительские цены в марте выросли на 2,5%.

После начала специальной военной операции России на Украине, как отметили в ведомстве, цены на природный газ и нефтепродукты заметно выросли и оказывают существенное влияние на уровень инфляции. Кроме того, наблюдаются проблемы с поставками энергоресурсов из-за перебоев в цепочках поставок, вызванных пандемией и значительным ростом цен на энергоносители.

 


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]