Делегация ереванской мэрии обсуждает в Грузии вопросы расширения сотрудничества

По приглашению мэра Тбилиси Кахи Каладзе с официальным визитом в столице Грузии находится делегация, возглавляемая первым заместителем мэра Еревана Левоном Ованнисяном. Как передает «Арменпресс», мэрия Еревана сообщает, что в составе делегации руководитель фракции «Мой шаг» Совета старейшин Еревана Армен Галджян, руководитель фракции «Процветающая Армения» Микаел Манрикян и руководитель фракции «Просвещенная Армения» Давид Хажакян. В первый день официального визита члены делегации ереванской мэрии встретились с председателем Городского совета Тбилиси Георгием Ткемаладзе.

Подчеркнув важность продолжения сотрудничества между законодательными органами двух столиц, Левон Ованнисян и Георгий Ткемаладзе отметили, что потенциал отношений имеет большие возможности для их развития и расширения. Учитывая, что проблемы крупных городов схожи, стороны особо отметили важность обмена опытом в различных сферах городского хозяйства.

В рамках визита члены ереванской делегации посетят также Центр управления Тбилиси с целью ознакомления с работами на месте, также примут участие в стартовой встрече Всемирной книжной сети ЮНЕСКО, в рамках которой Тбилиси передаст титул книжной столицы столице мексиканского штата Халиско Гвадалахаре.

В 2012 году ЮНЕСКО всемирной столицей книги провозгласил Ереван.