В резиденции президента РА состоялась церемония принятия присяги судей

При участии президента республики Ваагна Хачатуряна 12 апреля в президентской резиденции состоялась церемония принятия присяги судьи суда общей юрисдикции первой инстанции Лорийской области Бакура Григоряна и судьи суда общей юрисдикции первой инстанции Сюникской области Карена Акопяна.

Как сообщили «Арменпресс» в Аппарате президента, Ваагн Хачатурян поздравил новоназначенных судей, пожелал им успехов в этом ответственном деле.