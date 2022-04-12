Конверт, посвященный 30-летию установления дипотношений между Арменией и Египтом с изображением Арарата и пирамид

12 апреля 2022 года был погашен специальный конверт, посвященный 30-летию установления дипломатических отношений между Республикой Армения и Арабской Республикой Египет.

Как сообщает «Арменпресс», погашение специального конверта осуществили исполняющий обязанности министра высокотехнологичной промышленности Республики Армения Давид Саакян, главный исполнительный директор ЗАО «Айпост» Айк Карапетян, начальник управления стран Ближнего Востока и Африки Министерства иностранных дел Республики Армения Армен Мелконян, посол Арабской Республики Египет в Республике Армения, президент Армянской ассоциации филателистов Республики Армения Овик Мусаелян.

На конверте изображены гора Арарат и египетские пирамиды. Есть надпись «Дипломатические отношения между Республикой Армения и Арабской Республикой Египет» на армянском и английском языках.

На специальном конверте есть почтовая марка, посвященная теме «30-летие установления дипломатических отношений между Республикой Армения и Арабской Республикой Египет», погашенная 22 марта 2022 года.