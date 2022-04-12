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Президент Армении принял исполняющего обязанности председателя Высшего судебного совета Гагика Джангиряна

Президент Армении принял исполняющего обязанности председателя Высшего судебного совета Гагика Джангиряна

Президент Республики Ваагн Хачатурян 12 апреля принял исполняющего обязанности председателя Высшего судебного совета Гагика Джангиряна.

Как сообщает «Арменпресс», об этом сообщили в Аппарате президента. На встрече состоялся обмен мнениями относительно реформ, осуществляемым в судебно-правовой системе.
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