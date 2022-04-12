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Азиатские индексы - 12-04-22

Азиатские индексы - 12-04-22

ТОКИО, 12 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 12 апреля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 1.81% и составил 26334.98 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 1.38% и составил 1863.63 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 1.46% и составил 3213.33 пункта, а HANG SENG вырос на 0.52% и составил 21319.13 пункта.


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