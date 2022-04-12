Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 499,7 млн

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро вторника достигло 499 748 065, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 6 181 560 человек, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения входят США, Индия, Бразилия, Франция, Великобритания и Германия.

Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения соответственно составило:

США - 80 449 398 заразившихся и 985 826 погибших.

Индия - 43 036 132 заболевших и 521 691 скончавшийся.

Бразилия - 30 161 909 инфицированных и 661 576 умерших.

Франция - 27 166 205 случаев заболевания и 144 505 летльных исходов.

Великобритания - 21 807 532 заболевших и 170 715 умерших.

Германия - 22 878 428 инфицированных и 132 017 скончавшихся.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро воскресенья 796,2. В США на 1 млн жителей скончались 3 027 человек, в Индии - 372, в Бразилии - 3 073, во Франции - 2 189, в Великобритании - 2 483, в Германии - 1 570.