СМИ: жители Шри-Ланки бегут в Индию из-за дефицита продовольствия

Жители Шри-Ланки на фоне дефицита продовольствия и товаров первой необходимости в стране бегут в Индию. Как передает Арменпресс, об этом сообщает издание IANS.

По данным издания, в воскресенье в Индию прибыла очередная партия из 19 беженцев, общее число экономических беженцев из Шри-Ланки достигло 39 человек. Как рассказали прибывшие шри-ланкийцы, они продали свое имущество на острове, чтобы заплатить за переправу на лодке до Индии. Местные власти разместили беженцев в лагере в штате Тамил Наду, ожидают большую волну жителей Шри-Ланки, добавляет издание IANS.

Ранее министерство финансов Шри-Ланки объявило дефолт по своему внешнему долгу на промежуточный период в ожидании реструктуризации этих обязательств в соответствии с программой экономической перестройки, поддерживаемой МВФ.

Шри-Ланка переживает худший экономический кризис со времен обретения независимости в 1948 году. Кризис вызван дефицитом иностранной валюты, возникшим в результате ограничения туристического потока из-за пандемии коронавируса, в результате чего страна не может закупить достаточно топлива. Пандемия COVID-19 резко ударила по туристическому сектору острова - ключевому источнику получения иностранной валюты, также сократились объемы денежных переводов от жителей Шри-Ланки, работающих за рубежом. В стране отмечается острая нехватка продовольствия и предметов первой необходимости, топлива и газа. Многие районы Шри-Ланки сталкиваются с постоянными отключениями электроэнергии на срок до 13 часов из-за нехватки иностранной валюты для импорта топлива.