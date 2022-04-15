“Ереванский бестселлер”: лидирует “Смерть на Ниле”: переводы, март, 2022

Авторский проект “Ереванский бестселлер” информационного агентства «Арменпресс» на этой неделе представляет лучшую десятку переведенных художественных произведений. Данные списка составлены по итогам продаж за март.

На первом месте “Смерть на Ниле” Агаты Кристи. Это - один из мировых бестселлеров детективного жанра. Действие разворачивается на глазах известного сыщика Эркюля Пуаро, который вновь невольно попадает в эти события.

Беззаботное путешествие богачей по Египту омрачено убийством молодой, богатой и успешной женщины. Одно можно сказать наверняка. Преступник - один из пассажиров корабля. Опытный сыщик, используя свой метод психоанализа, должен выявить убийцу, которого никто не подозревает. Перевод: Гоар Мадоян

На втором месте “Ешь, молись, люби” американской писательницы Элизабет Гилберт. В книге воспоминаний писательницы паломничество женщины, поиск чувственных наслаждений в культуре Италии, Индии и Индонезии, вдумчивого просветления и жизненной гармонии. Это путешествие по миру, наполненное остроумием, самоконтролем, стремлением к освобождению. Книга концентрирует внимание читателя на существенном, отвлекает от неважного, второстепенного. Она формулирует проблему женщины, живущей в постфеминистическом мире, и кажется, на первый взгляд, имеющей все предпосылки для счастливой жизни, поднимает вопросы, вокруг которых возникает необходимость размышлять, и предлагает решения, которые вполне переносимы во времени и в пространстве. Перевод: Лилит Айрапетян.

Роман Агаты Кристи “Убийство на поле для гольфа” занимает третье место. Это - третья книга Агаты Кристи и одна из ее самых известных работ. Он впервые был опубликован в 1923 году в Великобритании. Частного сыщика Эркюля Пуаро письмо богача Поля Рено приводит во Францию. Однако по прибытии он узнает, что его клиент убит, его тело было найдено на поле для гольфа с ножевым ранением в спину. Перевод: Кристине Чилингарян.

На четвертом месте “Город добрых дел”. Книга привлечет читателя не только своим сюжетом, но и жанровым своеобразием. Ее написали Марк Арен и пятеро молодых людей. В книге пять историй, в которых рассказывается о силе доброты, о том, как пост девушки в Facebook очень быстро распространился и побудил людей совершать добрые дела. Перевод: Фариды Малхасян.

“Дарующий звезды” Джоджо Мойес - на пятом месте. Спасаясь от монотонной жизни в Англии, Алису, вышедшую замуж за молодого и добродушного Беннета Ван Кливнера, подающего большие надежды, в маленьком городке Бейливиль штата Кентукки ждало разочарование. Брак был далек от его воображения. Работа в недавно созданной мобильной библиотеке спасает Алису от скуки и тяжелой атмосферы дома Ван Кливнера. Это становится для Алисы путем достижения справедливости, дружбы и настоящей любви. Перевод с английского: Рузанны Сукиасян.

На шестом месте - одно из лучших произведений бразильского писателя Паулу Коэлью - “Алхимик”. Это история о мечте и о твердом намерении осуществить ее. В ней есть мотивы любви, доброты, сохранения личности, возможности познания новой жизни и новой культуры. Перевод Анны Марутян.

“Запускающий змея” (Бегущий за ветром) Халеда Хоссейни на седьмом месте. Афганские горы когда-то были мирными, а столица Афганистана Кабул - богатой, благополучной и зовущей. Ежегодного конкурса воздушных шаров ждали все, независимо от происхождения и положения. Для Амира этот конкурс был единственной возможностью завоевать внимание и уважение своего отца - бабы, наконец, он побеждает благодаря жертве своего друга и служителя. Победа необратимо меняет жизнь ребят, разделяя их до того момента, когда у Амира бывает “возможность вновь стать лучше”. Перевод с английского: Марии Садоян.

На восьмом месте - произведение Джоджо Мойес “До встречи с тобой”. В жизни бывают переломные моменты, моменты, которые, независимо от нашей воли, меняют все, что будет потом, все, что мы почувствуем и поймем позже. Встреча Луизы и Уилла, возможно, для одной -возможность выйти из тяжелого финансового положения, для другого - жизненная необходимость, а, возможно, что случайностей не бывает. Во всяком случае, их встреча переворачивает с ног на голову жизнь обоих, и в основе возможность выбора, сделать жизнь ближнего полнее, чем можно представить. Перевод: Мери Даллакян.

На девятом месте книга Халеда Хоссейни “Тысяча сияющих солнц”. Роман, опубликованный в 2007 году, представляет собой откровенную и трогательную книгу о недавнем прошлом Афганистана, на этот раз глазами женщин. Основная тема романа - нарушение прав женщин, насилие и жестокость по отношению к женщинам в Афганистане. Беседуя со многими женщинами в Кабуле, слушая их душераздирающие истории, Хоссейни написал книгу “Тысяча сияющих солнц” и посвятил ее афганским женщинам. Роман помогает лучше понять жестокую историю, культуру и наследие Афганистана, а героизмом людей, живущих в нечеловеческих условиях, можно только восхищаться. Перевод с английского: Марии Садоян.

“Тайна Эндхауза” Агаты Кристи - на десятом месте. Роман, опубликованный в 1932 году, - одно из самых известных произведений Агаты Кристи. Это седьмая работа писательницы, главным героем которой является Эркюль Пуаро. Сюжет развивается резко и неожиданно, что характерно для всех романов королевы детективов. И только проницательному и опытному искателю удается постепенно соединить все нити невероятного узла. Перевод: Шушанны Василян.

“Ереванский бестселлер” представила Роза Григорян.

В список не включены книги, удостоенные премии проекта “Ереванский бестселлер”.

В опросах при составлении рейтингового списка участвовали сети книжных магазинов и книжных домов “Букинист” (011-53-74-13), “Ай Гирк-Даран” (56-80-38) и “Зангак” (011-22-33-66), «Новый книжный магазин» (044-53-74-74), «Том» (099-52-52-00, 044-52-52-00) и «Феникс» (011-323-327).