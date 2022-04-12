Авианосная группа США впервые за 5 лет проводит учения у Корейского полуострова

Авианосная ударная группа США впервые с 2017 года задействована в штатных операциях вблизи Корейского полуострова в Японском море. Как передает Арменпресс со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщило издание The Hill со ссылкой на представителя ВМС США.

Представитель ВМС лейтенант Марк Лангфорд подтвердил The Hill, что группа во главе с авианосцем Abraham Lincoln действует вместе с морскими Силами самообороны Японии.

"Обычные двусторонние операции, подобные нынешним, вновь убеждают наших союзников и партнеров в решимости США поддерживать свободный и открытый Индо-Тихоокеанский регион", - отметил лейтенант.

The Hill напоминает, что последний раз до этого ВМС США проводили учения в Японском море в 2017 году. В них были задействованы авианосцы Ronald Reagan, Theodore Roosevelt и Nimitz, а участники маневров, в частности, отрабатывали навыки противовоздушной обороны и наблюдения за морским пространством.

Теперь, поясняет издание, сообщения о появлении в Японском море авианосной ударной группы США поступили на фоне активных ракетных испытаний КНДР в этом году. Так, после запуска 5 марта Северной Кореей баллистической ракеты в сторону моря Индо-Тихоокеанское командование ВС США сообщило, что подняло с борта авианосца Abraham Lincoln в Желтом море самолет для демонстрации приверженности США своим региональным союзникам.