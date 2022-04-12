Власти Южной Кореи подтвердили НАТО нежелание отправлять летальное оружие на Украину

Власти Республики Корея в ходе встреч с главой Военного комитета НАТО адмиралом Робом Бауэром повторили официальную позицию, что не намерены направлять на Украину летальное вооружение. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник сообщило агентство Yonhap со ссылкой на представителя НАТО.

В понедельник в Сеуле Бауэр встретился с министром национальной обороны Республики Корея Со Уком и председателем южнокорейского комитета начальников штабов Вон Ин Чхолем. "Была высказана официальная позиция, что поставляться будут только нелетальные предметы", - прокомментировал Бауэр встречу с южнокорейскими военными. В понедельник после этих встреч украинский президент Владимир Зеленский обратился к депутатам Национального собрания Республики Корея с просьбой оказать военную помощь.

Адмирал добавил, что страны вольны выбирать, какую помощь оказывать: гуманитарную, летальным вооружением или нелетальными военными предметами. В то же время он указал, что события на Украине - не вся повестка дня НАТО. "Мы не концентрируемся только на Украине, мир больше, чем Украина. Да, происходит ужасное, мы продолжим прикладывать усилия и оказывать помощь Украине, но у нас есть дела помимо этого", - заключил Бауэр.

Глава Военного комитета НАТО также затронул тему возможного вступления Финляндии и Швеции в альянс. "Любая страна самостоятельно принимает решение о подаче заявки на членство в НАТО, пока они этого не сделали", - сказал он.

Нидерландский адмирал заявил, что ракетная программа КНДР вызывает беспокойство в Брюсселе. "Да, это вызывает беспокойство, потому что с ростом [технологического] потенциала межконтинентальные баллистические ракеты Пхеньяна смогут достичь все большей территории НАТО", - сказал Бауэр.

Глава Военного комитета НАТО также отверг спекуляции, что КНДР якобы оказывает военную помощь России в связи с ситуацией на Украине, поставляя ракеты. "Хотя мы рассматриваем различные возможности, мы пока не видим подтверждений этому", - отметил Бауэр.