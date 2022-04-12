Вазген Арутюнян освобожден от должности генерального секретаря министерства финансов Армении
Решением премьер-министра Никола Пашиняна, Вазген Арутюнян освобожден от должности генерального секретаря министерства финансов Армении. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится в решении премьер-министра, опубликованном на сайте правительства e-gov.am.
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