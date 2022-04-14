Польские власти планируют уничтожить 60 памятников советским солдатам

Власти Польши планируют разрушить 60 памятников советским солдатам-освободителям, сообщил глава Института национальной памяти Кароль Навроцкий.

"У нас есть список из около 60 мест, из которых их (памятники, – ред.) необходимо удалить", – приводит РИА Новости фрагмент его заявления.

По словам Навроцкого, местные власти уже "готовы решить этот вопрос". Первые памятники будут снесены в Великопольском и Силезском воеводствах.

Он также подчеркнул, что если главы каких-то муниципалитетов не согласятся с решением о сносе, то "могут ожидать моего визита", сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Возможно, у них есть аргументы, которые смогут убедить меня, что красная звезда, символ системы, которая убила 100 миллионов человек, должна находиться в общественном пространстве", – заявил Навроцкий.

В Польше за последний год было разрушено несколько сотен монументов красноармейцам. Президент страны Анджей Дуда в 2017 году одобрил поправки о запрете пропаганды коммунизма. Эти поправку предполагают и снос советских памятников.

Ранее радио Sputnik сообщило, что в Литве осквернили памятники советским солдатам.