В Италии решили задействовать украинских беженцев в работе на курортах

Италия в этом году столкнется с нехваткой сезонных работников на летних курортах и планирует решить эту проблему, нанимая прибывших из Украины беженцев. Как передает Арменпресс, об этом сообщает в четверг телеканал TGcom24.

О нехватке персонала предупредили профсоюз работников на курортах, а также в ассоциации Assobalneari, объединяющей представителей пляжного турбизнеса.

Телеканал отмечает, что в этом году данную проблему, по мнению этих структур, можно будет решить, предложив временную работу прибывшим в Италию беженцам из Украины, так как в данном случае итальянское законодательство не запрещает нанимать иностранных граждан на подобную работу.

Ранее на этой неделе сообщалось, что в Италию прибыли более 91 тыс. беженцев из Украины. Почти 50 тыс. из них - женщины, около 10 тыс. – мужчины, остальные – дети. В основном эти люди стремятся разместиться в Риме, Милане, Неаполе, Болонье.